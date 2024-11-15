В Татарстане пройдет день правовой помощи детям

Татарстанские дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 20 ноября смогут получить бесплатную помощь юристов. Об этом сообщает Минюст РТ.

Акция проводится в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Благодаря этому нуждающиеся в правовой поддержке смогут задать специалистам вопросы, касающиеся реализации прав детей и защиты их законных интересов. Это в том числе опекуны, усыновители или те, кто планирует ими стать, а также малоимущие семьи.

Помимо этого, 20 ноября в республике проведут тематические беседы, лекции, круглые столы и конкурсы рисунков. Участниками мероприятий, в частности, станут представители республиканских органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также прокуратуры, Госюрбюро, Адвокатской и Нотариальной палат РТ.

«Всероссийский день правовой помощи детям, который мы отмечаем ежегодно, представляет собой масштабную акцию, направленную на правовое просвещение граждан и оказание бесплатной юридической помощи тем жителям, которые в ней больше всего нуждаются», — сказал первый замглавы Минюста Татарстана Илья Гомзик.