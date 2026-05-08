С 15 по 28 июня в Татарстане пройдет четвертый сезон театрально-педагогического проекта «Видимо-невидимо», который реализует фонд «Живой город». Заявки на участие принимаются до 11 мая на сайте фонда, сообщают организаторы.

В рамках проекта деятели социального театра выезжают в школы сел и деревень Татарстана, где ставят спектакли с подростками по методу театра горожан. Процесс постановки включает в себя серию театральных игр, мастер-классов, упражнений и тренингов, в результате которых школьники становятся главными героями и участниками спектаклей о самих себе – своих надеждах, мечтах и тревогах.

Согласно сообщению, первые показы спектаклей проходят в родном селе или деревне для родителей, друзей и учителей, а после этого постановки покажут на профессиональной сцене театральной площадки MOÑ в Казани.

Проект «Видимо‑невидимо» успешно развивается с 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. За три года театральная инициатива охватила девять сельских школ Татарстана, привлекая ежегодно более 30 участников и собирая аудиторию свыше 600 зрителей. Проект также получил признание профессионального сообщества, став номинантом премии портала Enter в категории «Просветители года».