В Татарстане пройдет чемпионат России по стендовой стрельбе

Чемпионат России по стендовой стрельбе в личном зачете пройдет в Татарстане с 6 по 11 июля. Соревнования состоятся на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе.

В первенстве примут участие около 200 стрелков, которые оспорят награды в дисциплинах трап и скит.

Сборную Татарстана на российском первенстве представят многократные чемпионы России, победители и призеры Чемпионатов Европы, кубков и первенств мира, в том числе участницы Олимпийских Игр-2020 Екатерина Субботина и Зиля Батыршина.

Церемония открытия соревнований пройдет 6 июля в 14:00.

Ранее Татарстан принимал в Тетюшах командный турнир чемпионата страны на обновленном стрельбище.