В честь погибших на войне уроженцев Татарстана пройдет акция «Сад памяти»

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в лесах Татарстана пройдет международная акция «Сад памяти». Жители республики почтят память 350 тыс. погибших на фронтах Великой Отечественной войны уроженцев Татарской АССР, высадив 350 тыс. саженцев.

Под Казанью акция пройдет на трех площадках – на территории Матюшинского (рядом с деревней Вороновкой), Высокогорского (близ жилого массива Акинская Поляна) и Иске-Казанского (рядом с деревней Ивановка) участковых лесничеств Пригородного лесничества.

Общая площадь этих трех участков составляет 9,5 гектара (3 гектара на территории Матюшинского лесничества, 2,5 гектара — Высокогорского, 4 гектара — Иске-Казанского). Здесь высадят 40 тыс. саженцев ели и сосны.

«Приглашаем всех присоединиться к международной акции „Сад памяти“ и посадить дерево в честь своего героя. Начало акции — в 10 часов. Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте», — отмечает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Узнать о местах и времени проведения акции на других площадках в муниципалитетах республики можно на сайте министерства — https://minleshoz.tatarstan.ru/sad-pamyati.htm или на портале акции — https://садпамяти2021.рф.

Международная акция «Сад памяти» стартовала в Татарстане 20 апреля и продлится до 22 июня этого года. По данным на 4 мая, в ее рамках посажено 67 тыс. деревьев. Всего планируется по итогам мероприятия высадить миллион саженцев.