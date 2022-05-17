В Татарстане пройдет акция «День пассажира», посвященная перевозкам в пригородных поездах

В Татарстане 19 мая пройдет акция «День пассажира», посвященная перевозкам в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В ходе мероприятия все желающие смогут задать вопросы и высказать свои предложения по организации перевозок в пригородном железнодорожном сообщении», – отметили в пресс-службе.

Акция пройдет на железнодорожном вокзале Васильево с 15.30 до 17.00. Кроме того, День пассажира состоится в пригородных поездах № 6422/6923 Казань – Арск – Казань.

Информационные акции «День пассажира» проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры.