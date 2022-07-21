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Ру Тат
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Транспорт
21 июля 2022  20:48

В Татарстане пройдет акция «День пассажира» по организации перевозок в электричках

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В Татарстане 22 июля пройдет акция «День пассажира», посвященная перевозкам в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Во время мероприятия все желающие смогут задать вопросы и высказать свои предложения по организации перевозок в пригородном железнодорожном сообщении», – отметили в пресс-службе.

В Татарстане День пассажира состоится в пригородном поезде №6101 сообщением Казань – Свияжск на участке Казань – Зеленый Дол.

Информационные акции «День пассажира» проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры.

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