В Татарстане пройдет акция «День пассажира» по организации перевозок в электричках

В Татарстане 22 июля пройдет акция «День пассажира», посвященная перевозкам в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Во время мероприятия все желающие смогут задать вопросы и высказать свои предложения по организации перевозок в пригородном железнодорожном сообщении», – отметили в пресс-службе.

В Татарстане День пассажира состоится в пригородном поезде №6101 сообщением Казань – Свияжск на участке Казань – Зеленый Дол.

Информационные акции «День пассажира» проводятся регулярно для улучшения качества обслуживания. Все обращения официально регистрируются, по каждому принимаются оперативные меры.