В Татарстане пройдет акция «Чистая стройка»

В Татарстане 1 апреля начнется мероприятие «Чистая стройка», которое продлится два месяца. Эта акция станет составной частью общереспубликанского санитарно-экологического двухмесячника. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Принял в нем участие и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Цель мероприятия — обеспечить чистоту и не допустить загрязнения территорий городов и населенных пунктов, отметил докладчик.

Кроме того, глава Минстроя РТ остановился на мероприятиях в области охраны труда. По его словам, проведение контрольно-надзорных мероприятий на площадках не останавливается.

В частности, с начала года 159 проверок провела Инспекция Госстройнадзора РТ, вынесшая по их итогам шесть постановлений на сумму 330 тыс. рублей. Саморегулируемые организации организовали 229 проверок.

Помимо этого, Главное инвестиционно-строительное управление провело на своих площадках 315 проверочных мероприятий, уточнил министр.

Большинство выявленных нарушений устраняется оперативно. Из 187 нарушений, зафиксированных на стройплощадках с начала года, оперативно устранены 175, заключил Айзатуллин.