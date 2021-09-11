В Татарстане программы капремонта выполнены на 87%

В Татарстане капремонт объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов выполнен на 87% от плана на 2021 год. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства РТ сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин.

Всего в этом году в республике реализуется 27 программ. По сумме в них входят порядка 3,5 тыс. объектов с объемом освоения более 23 млрд рублей.

На сегодня реализованы восемь программ — 285 объектов на 1,5 млрд рублей. В сфере образования реализуется три программы (413 объектов), план выполнен на 99,4%.

По программе капремонта ресурсных центров СМР выполнены на 98%. В работе остается два объекта, три завершены.

По программе капитального ремонта медицинских стационаров завершены пять объектов, на 13 работы продолжаются.

Шесть объектов входят в программу ремонта детских оздоровительных лагерей. На четырех объектах работы продолжаются, строительно-монтажные работы выполнены на 87%.

Осталось завершить три объекта из девяти, предусмотренных паспортом программы капремонта подростковых клубов. Строительно-монтажные работы выполнены на 75%.

Также близки к реализации программы по капремонту спортивных объектов, объектов Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, стационарных организаций соцобслуживания.

Высокие темпы работ сохраняются и в других направлениях. Так, по программе «Водообеспечение и устройство площадок твердых бытовых отходов» в СНТ восстанавливается 61 скважина (выполнено 82% работ) и обустраиваются 30 площадок для накопления отходов (98%). План по восстановлению уличного освещения выполнен на 99%, на сегодня остается завершить работы в Казани, сообщается на портале Президента РТ.