В Татарстане программа «Наш двор» выполнена уже более чем на 40%

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В Татарстане работы по программе «Наш двор» на 2025 год к 18 июня выполнены уже на 43%. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказала руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В частности, дорожные работы на 18 июня выполнены на 53%. В Арском и Заинском районах они уже завершены. В 253 дворах 14 муниципалитетов продолжают обновлять дороги, полностью они приведены в порядок в 195 дворах.

Наружное освещение установлено в 242 дворах. Выполнение соответствующих работ по республике достигает 52%. На данный момент работы по установке фонарей ведутся в 227 дворах 13 муниципалитетов. В Арском, Мамадышском и Заинском районах освещение установлено в полном объеме.

Общее выполнение работ по монтажу оборудования равняется 23%. Это на 8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Оборудование установлено в 84 дворах республики, еще в 126 монтаж продолжается.

Докладчица отметила, что идет активный период строительных работ, в связи с чем обращения от жителей поступают в ежедневном режиме. За последние две недели поступило 520 обращений от жителей 14 районов республики.

Программа «Наш двор» была запущена в 2020 году по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова. За это время в Татарстане благоустроили 5174 дворовые территории. Еще 678 дворов в 16 муниципальных образованиях региона приведут в порядок в этом году.