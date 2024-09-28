В Татарстане программа «Наш двор» выполнена на 97%. Об этом сказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Уточняется, что дорожные работы в рамках программы выполнены в Татарстане на 99%. Большинство муниципальных районов уже завершили работы на дорогах по программе «Наш двор», остались лишь некоторые объекты в Казани, Набережных Челнах и Тукаевском муниципальном районе.

Также в Татарстане практически везде установили наружное освещение (готовность 98%). Близятся к завершению работы в Казани и в Нижнекамском районе.

Что касается монтажа спортивного и прочего оборудования на площадках, то тут работы выполнены на 93%.