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В Татарстане программа «Наш двор» выполнена на 97%
В Татарстане программа «Наш двор» выполнена на 97%. Об этом сказала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зинатуллина, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.
Уточняется, что дорожные работы в рамках программы выполнены в Татарстане на 99%. Большинство муниципальных районов уже завершили работы на дорогах по программе «Наш двор», остались лишь некоторые объекты в Казани, Набережных Челнах и Тукаевском муниципальном районе.
Также в Татарстане практически везде установили наружное освещение (готовность 98%). Близятся к завершению работы в Казани и в Нижнекамском районе.
Что касается монтажа спортивного и прочего оборудования на площадках, то тут работы выполнены на 93%.
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