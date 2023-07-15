В Татарстане программа капремонта жилых домов выполнена на 77%

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В Татарстане строительно-монтажные работы по программе капитального ремонта жилых многоквартирных домов выполнена на 77%, в том числе сезонные работы — на 80%.

Об этом рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на традиционном совещании в Доме Правительства региона, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего по программе капремонта в 2023 году должен быть отремонтирован 751 жилой дом. В общей сложности 180 домов уже отремонтированы. В частности, за последние две недели приведены в порядок 44 здания в 13 муниципалитетах, отметил докладчик.

Реализуются в Татарстане и другие программы по капитальному ремонту. Так, в сфере образования действуют семь программ, которые охватывают 234 объекта.

На 66% выполнены работы по капремонту 43 школ, на 64% — по семи детским садам. На этой неделе завершен ремонт в одном из детсадов Высокогорского района. На 43% выполнена программа по ремонту 143 школьных столовых (на текущей неделе окончены работы в Сабинском районе). На 73% выполнены работы по капремонту девяти ресурсных центров, на 53% — четырех общежитий среднего профессионального образования, перечислил министр.

В сфере здравоохранения ведется обновление 149 объектов по трем программам. На 86% выполнены работы по 118 учреждениям первичного звена. На этой неделе были приведены в порядок ФАПы Бавлинского, Новошешминского, Алексеевского и Азнакаевского районов. На 63% выполнен ремонт 31 стационарного учреждения. На текущей неделе завершился капремонт лечебного корпуса Тетюшской ЦРБ.

Кроме того, организован капремонт 44 объектов культуры по четырем программам. В общей сложности 34 сельских ДК отремонтированы на 58%. На неделе завершились работы в Мамадышском, Кукморском и Апастовском районах. Ремонт отраслевых образовательных учреждений осуществлен на 55%. На этой неделе подошли к концу работы в Высокогорском районе.

Айзатуллин также рассказал о реализации программ по капитальному ремонту объектов из сфер молодежной политики, экологии и охраны природных ресурсов, сельского хозяйства, социальной защиты, спорта, лесного хозяйства и других отраслей.