В Татарстане прогнозируются слабые метели, мокрый снег и до нуля градусов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 5 ноября, в Татарстане под влиянием очередного циклона ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, днем возможны прояснения. Местами, включая Казань, вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В светлое время суток в отдельных районах, но не в столице РТ, разыграются слабые метели.

Южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Иногда он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани).

Помимо прочего, местами на дорогах, включая столицу региона, образуется гололедица.

После ночных -2, - 7 градусов в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 0, -3 градусов (в Казани — до 0, -2 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике потеплеет до +2 градусов после похолодания до -10.