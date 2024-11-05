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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируются слабые метели, мокрый снег и до нуля градусов
Сегодня, 5 ноября, в Татарстане под влиянием очередного циклона ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным, днем возможны прояснения. Местами, включая Казань, вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В светлое время суток в отдельных районах, но не в столице РТ, разыграются слабые метели.
Южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Иногда он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в том числе и в Казани).
Помимо прочего, местами на дорогах, включая столицу региона, образуется гололедица.
После ночных -2, - 7 градусов в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до 0, -3 градусов (в Казани — до 0, -2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели в республике потеплеет до +2 градусов после похолодания до -10.
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