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В Татарстане прогнозируют умеренный дождь и до +22 градусов
В понедельник, 7 октября, в Татарстане будет облачно, днём с прояснениями. Местами пройдет небольшой, а в некоторых районах и умеренный дождь.
Ветер, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается юго-восточный, южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха в понедельник в восточных районах и низких местах опуститься до +3..-2˚ в ночное время. Максимум же столбики термометров поднимутся днем до +12..+17˚, в южных районах до +22˚.
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