news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 февраля 2026 06:00

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и до -15 градусов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане прогнозируют небольшой снег и до -15 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 11 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, местами возможен небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный – ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Минимальная температура ночью составит от –14 до –19 ˚C, при прояснениях и в восточных районах от –21 ˚C до –26 ˚C. Днем воздух прогреется до –10…–15 ˚C.

На дорогах сохраняется гололедица, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.

#прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026