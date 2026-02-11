В Татарстане прогнозируют небольшой снег и до -15 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В среду, 11 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Гидрометцентра РТ, местами возможен небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный – ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Минимальная температура ночью составит от –14 до –19 ˚C, при прояснениях и в восточных районах от –21 ˚C до –26 ˚C. Днем воздух прогреется до –10…–15 ˚C.

На дорогах сохраняется гололедица, водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность.