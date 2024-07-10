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Общество 10 июля 2024 07:00

В Татарстане прогнозируют кратковременный дождь и до +33 градусов

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В Татарстане прогнозируют кратковременный дождь и до +33 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В среду, 10 июля, в Татарстане местами пройдет кратковременный дождь, гроза, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день ожидается северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 15-18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +15..+20˚. Максимальная температура воздуха днем +28..+33˚.

#Татарстан #погода #прогноз
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