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В Татарстане прогнозируют кратковременный дождь и до +33 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В среду, 10 июля, в Татарстане местами пройдет кратковременный дождь, гроза, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в этот день ожидается северный, северо-восточный со скоростью 6-11 м/с, днем местами порывами до 15-18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +15..+20˚. Максимальная температура воздуха днем +28..+33˚.
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