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В Татарстане прогнозируют грозу и до 15 градусов тепла
Во вторник, 16 апреля, на большей части территории Татарстана прогнозируется дождь, а в отдельных районах – гроза. Также в этот день республику накроет сильный ветер.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем температура в регионе составит от +10 до +15 градусов.
Отмечается, что дождь ожидается и в среду, 17 апреля, но уже во второй половине дня и вечером. Температуры воздуха ночью составят от +1 до +6 градусов, а днем – до +16..+21 градуса.
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