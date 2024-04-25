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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане прогнозируют до +21 градуса, но местами ожидают туман
В четверг, 25 апреля, в Татарстане прогнозируют переменную облачность. День пройдет преимущественно без осадков, но утром местами возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем воздух прогреется до +16..+21 градуса. Скорость ветра в этот день составит от 6 до 11 метров в секунду.
Отмечается, что в Казани ожидается до +19…+21 градуса днем. Также в столице РТ прогнозируют более слабый ветер - 5-10 метров в секунду. В остальном в городе также будет облачно и без осадков.
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