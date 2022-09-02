В Татарстане профсоюзный бонус к пенсии будут получать более 500 педагогов

В Татарстане участниками социального проекта «Профсоюзный бонус к пенсии» стали более 500 педагогов. Они ежемесячно будут получать 300 рублей в течение трех лет. Об этом в прямом эфире рассказала председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Ирина Проценко.

«С 1 января этого года мы запустили еще один проект, направленный на повышение уровня социальной защиты педагогических работников — членов профсоюзов. Участники программы каждый месяц будут получать профсоюзный бонус», — отметила спикер.

По ее словам, татарстанский профсоюз образования в этом году также приступил к реализации проекта «Лето. Сочи». На курортах по льготной стоимости отдохнули 500 педагогов.

Кроме того, на протяжении пяти лет республиканская организация реализует проект «За здоровьем — в Крым», напомнила Проценко. За это время более 3 тыс. работников образования отдохнули и поправили свое здоровье в санаториях Евпатории, добавила она.

В Татарстане программа обеспечения работников образования льготными санаторно-курортными путевками действует уже 18 лет. Всего путевки в санатории получили свыше 30 тыс. педагогов. На эти цели из бюджета республики выделяется около 1 млрд рублей.