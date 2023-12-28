В Татарстане профинансированы два импортозамещающих производства в ОЭЗ «Алабуга»

В Татарстане профинансированы импортозамещающие производства комплектующих для стиральных машин и напольных покрытий. Оба предприятия расположены в ОЭЗ «Алабуга». Инвестиции в оба проекта составляют 372 млн рублей, из которых 200 млн рублей – сумма займов Инвестиционно-венчурного фонда РТ и Фонда развития промышленности.

Инвестиции в новое безотходное производство напольных покрытий, открытие которого состоялось недавно, составили 172 млн рублей, из которых 29,4 млн рублей – предоставил ФРП и 12,6 млн рублей – ИВФ РТ. Компания планирует выпускать до 90 тысяч квадратных метров продукции в месяц, с планами по увеличению до 200 тысяч в месяц. Проект реализован в рамках стратегии импортозамещения для локализации производства в России из российской сырьевой базы.

«Проект компании получил одобрение Экспертного совета Фонда развития промышленности. Данное производство является импортозамещающим и соответствует основным критериям отбора программ ФРП. Один из основных – наилучшая доступная технология. В рамках работы по проекту мы провели научно-технологическую, производственную и финансово-экономическую экспертизу. В результате было принято решение одобрить финансирование и проект начал активно развиваться», – отметил заместитель директора ИВФ РТ Марсель Курбанов.

Кроме того, ИВФ РТ совместно с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) профинансировали проект по производству штампованных деталей для бытовой техники. Общие инвестиции составят 200 млн рублей, из которых 142,2 млн рублей – заем ФРП и 15,8 млн рублей – ИВФ РТ. На полученные средства производитель планирует увеличить производственные мощности до 850 тыс. деталей в год.

Марсель Курбанов отметил, что поддержка предприятия по производству штампованных деталей является важным шагом в стратегическом плане по импортозамещению. «Инвестиции в проект обоснованы не только экономической выгодой для предприятия, но и стратегическим значением для республики и страны в целом. Поддерживая проекты, направленные на импортозамещение, мы способствуем укреплению национальной экономики, обеспечиваем независимость от зарубежных поставок и стимулируем инновационный рост в стране», – сказал замдиректора ИВФ РТ.

В 2023 году в рамках реализации программ регионального Фонда развития промышленности в ИВФ РТ поступило 14 проектов на общую сумму инвестиций 1,7 млрд рублей, из них будет профинансировано девять проектов. Всего в рамках совместных программ с ФРП фонд профинансировал проекты на общую сумму 900 млн рублей, среди которых производство пластмассовых изделий, кабельно-проводниковой продукции, деталей для бытовой техники, автомобильных комплектующих и другие.

ИВФ РТ наделен полномочиями регионального фонда развития промышленности на территории Татарстана. Совместно с ФРП фонд финансирует проекты, направленные на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Проекты профинансированы в рамках совместной программы «Проекты развития».

Фото: пресс-служба ИВФ РТ