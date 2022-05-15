В Татарстане проект «Детский спорт» и ФСО «Динамо» начнут работать совместно

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан и

Общественно-государственная организация «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан» подписали соглашение о совместной работе в рамках проекта.

«Это прежде всего проведение совместных физкультурных, спортивно-массовых и иных мероприятий среди детей и молодежи с целью популяризации у них здорового образа жизни, активной жизненной позиции и патриотизма. А также пропаганда динамовского движения», — перечислила основные цели, обозначенные в соглашении, заслуженный тренер РФ, координатор проекта политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

По ее мнению, помимо спортивного аспекта «Динамо», являясь объединением сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, должно дать участникам проекта «Детский спорт» понимание высокого чувства патриотизма и служения своему Отечеству. Кроме того, они больше узнают об истории России и познакомятся с описанием подвигов сотрудников МВД, отдавших жизни для ее защиты.

«Благодаря совместным усилиям и преемственности поколений мы воспитаем не только физически крепкое поколение, но и настоящих патриотов и граждан Российской Федерации», — уверена Ольга Павлова.