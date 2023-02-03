В Татарстане продолжится реализация программы субсидирования сельских маршрутов автобусов

Реализация программы субсидирования сельских автобусных маршрутов в Татарстане будет продолжена в этом году. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

«В целях комплексного развития сельских территорий, а также сохранения социально значимой маршрутной сети в муниципальных образованиях республики Президентом Татарстана поддержано предложение о пролонгации программы субсидирования сельских маршрутов», – сказал докладчик.

По словам Ханифова, еще пять лет назад Рустам Минниханов поддержал программу по восстановлению пригородных муниципальных маршрутов, что позволило сохранить существующую на тот момент сеть и связать сельские поселения с районными центрами.

За прошлый год количество сельских маршрутов увеличилось с 129 до 243. Протяженность маршрутов возросла с 4 440 км до 8,5 тыс. км, подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства.

«Согласно анализу пассажиропоток не увеличивается, но он сохранен. И решается социальный вопрос», – заключил Ханифов.