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Общество 12 ноября 2026 06:00

В Татарстане продолжит идти мокрый снег и дождь, ветер усилится до 14 м/с

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В Татарстане продолжит идти мокрый снег и дождь, ветер усилится до 14 м/с
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 12 ноября, в Татарстане сохранится установившаяся прежде влажная и неустойчивая погода, температурный фон немного понизится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Повсеместные ночью, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя продолжат идти местами, включая Казань.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем сменит направление на юго-восточное. В светлое время суток он порой будет усиливаться порывами до 14 м/с (но не в столице РТ). Кое-где на дорогах в ночные и утренние часы образуется гололедица.

После ночных +1, -2 градусов в дневные часы воздух по республике прогреется до +1, +4 градусов (в Казани – до +1, +3 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода с температурой на 2–4 градуса выше климатической нормы. До этого синоптики рассказали, что ноябрь на территории региона должен оказаться теплее нормы на один градус при количестве осадков, близком к среднемноголетнему.

#прогноз погоды #прогноз погоды в татарстане #гидрометцентр рт #мокрый снег
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