В Татарстане продолжаются поиски мужчины, который выпал из лодки и утонул

ГУ МЧС России по РТ

Спасатели ЗПСО №3 продолжают искать 48-летнего мужчину, который у села Масловка Рыбно-Слободского района выпал из лодки и утонул.

Обследована и осмотрена береговая зона, ближайшие буи и участок акватории в пределах берега, общей протяжëнностью 20 км.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, к поискам присоединилась водолазная группа ЗПСО №3. Они обследовали 3 тыс. кв. метров.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Вместе с местными рыбаками провели поиск эхолотом около 1000 кв. метров. Мужчина найден не был.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Каме в Татарстане ищут мужчину, который выпал из лодки и утонул.



