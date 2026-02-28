news_header_top
Общество 28 февраля 2026 19:34

В Татарстане продолжают спасать рыбу от замора: пробурено более тысячи лунок

В республике продолжается экологическая акция «Рыбе — быть» («Балык булсын!»), направленная на сохранение водных биоресурсов в зимний период. На территории государственного природного заказника «Устье реки Меши» сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам, работники рыбзавода, представители ГИМС, рыболовного сообщества и общественники провели аэрацию и пробурили свыше тысячи лунок.

Начальник районного отдела ведомства по Лаишевскому району Николай Великородный отметил, что акция призвана привлечь внимание к проблемам сохранения водных ресурсов и служит примером бережного отношения к природе.

На особо охраняемой территории «Липовское урочище» в Бугульминском районе внештатные инспекторы, представители охотхозяйства и воспитанники клуба «Адреналин» пробурили 60 лунок. В Агрызском районе на памятнике природы реки Иж сотрудники комитета вместе с внештатниками и молодёжью провели аэрацию, сделав 300 лунок.

Акция продлится до конца ледостава. Присоединиться к ней могут все желающие — для этого достаточно обратиться к районным специалистам Госкомитета РТ по биоресурсам.

Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

28 февраля 2026
Трамп заявил о желании постепенно отменить санкции против России в случае достижения мира

27 февраля 2026