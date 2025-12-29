В Татарстане продолжают принимать заявки на премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»
С целью популяризации и повышения престижа науки, а также стимулирования исследователей, в Татарстане принимаются заявки на получение Республиканской научной премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.
Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, которое стало значимым стимулом развития научного потенциала страны.
Номинаций, в которых можно участвовать – десять:
«Цифровизация в науке»
«Перспектива» «Ученый-просветитель»
Призвание»
«Лучший ученый»
«Лучший научный наставник»
«Наука – детям»
«Ученый журналист»
«За верность науке»
«Специальная номинация»
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 16 января 2026 года. Подробно узнать о правилах участия в конкурсе можно в соответствующем Положении.