В Татарстане продолжают принимать заявки на премию «Научный прорыв. Фәнни алга китеш»

С целью популяризации и повышения престижа науки, а также стимулирования исследователей, в Татарстане принимаются заявки на получение Республиканской научной премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РТ.

Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России, которое стало значимым стимулом развития научного потенциала страны.

Номинаций, в которых можно участвовать – десять:

«Цифровизация в науке»

«Перспектива» «Ученый-просветитель»

Призвание»

«Лучший ученый»

«Лучший научный наставник»

«Наука – детям»

«Ученый журналист»

«За верность науке»

«Специальная номинация»

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 16 января 2026 года. Подробно узнать о правилах участия в конкурсе можно в соответствующем Положении.