В Татарстане продолжают мониторить ход работ на объектах народной программы

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Представители партии «Единая Россия» оценили ход работ на объектах народной программы в Высокогорском, Атнинском и Азнакаевском районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

В частности, капитальный ремонт детского сада «Гульчачак» в селе Дубъязы Высокогорского района близится к завершению – здание обновлено почти на 70%. В учреждении побывали партийцы под руководством главы района и секретаря местного отделения «Единой России» Равиля Хисамутдинова.

Построенный в 1985 году детсад прежде ни разу не ремонтировали. Реконструкция объекта предполагает монтаж современных инженерных сетей, замену окон и дверей, обновление кровли и фасада, благоустройство прилегающей территории.

Первый корпус уже обновлен, специалисты обустроили актовый зал и закупили мебель. Теперь ремонт продолжается во втором корпусе.

Особое внимание строители уделяют дизайну интерьеров. Каждая группа оформлена с учетом того, что это первый татарский детсад в районе. На стенах можно увидеть бабочек, украшенных традиционными узорами: орнамент призван знакомить малышей с культурным наследием татар.

Детский сад посещают 110 детей. Все строительные работы должны завершиться к сентябрю, чтобы к началу нового учебного года воспитанники смогли вернуться сюда.

Реконструкция организована по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России».

В свою очередь в селе Кшклово Атнинского района возводят новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, чтобы более 320 местных жителей могли получать качественную медицинскую помощь. На стройке побывал партийный десант во главе с депутатом фракции «Единая Россия» в Совете муниципалитета и руководителем Кшкловского сельского поселения Айратом Кашшаповым.

Стены ФАПа уже возведены, установлены оконные конструкции. Остается провести внутренние отделочные работы, благоустроить территорию, завести необходимую мебель и медицинское оборудование. ФАП будет включать просторную комнату для ожидания, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, санузел. Предусмотрен специальный пандус для свободного доступа пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Строительство стало возможным благодаря народной программе «ЕР».

«Поддержка и развитие сельских медицинских учреждений – важная задача. Благодаря новым ФАПам медпомощь становится доступнее, а значит, повышается качество жизни сельчан», – прокомментировал увиденное Айрат Кашшапов.

В Азнакаеве же партийцы посетили школу №9, где с февраля этого года ведется капитальный ремонт в рамках народной программы. Делегацию возглавил депутат фракции «Единая Россия» в Горсовете Азат Хамидуллин.

Запланированы ремонт крыши, замена окон и дверей, обновление инженерных сетей, внутренняя отделка помещений, монтаж охранно-пожарной сигнализации и подключение интернета.

Образовательное учреждение рассчитано на 320 мест. Общая площадь четырехэтажного здания – 4402 кв. метра. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям».

«Ремонт школ – не просто обновление и модернизация зданий. Это вклад в будущее наших детей. Красивые и удобные классы вдохновляют ребят на учебу, помогают им расти инициативными, любознательными, открытыми новым идеям», – выразил уверенность Азат Хамидуллин.

Все мероприятия реализуются в соответствии с установленными сроками и стандартами. Сдать объект предполагается уже к 1 августа этого года.