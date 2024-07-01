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В Татарстане продолжают формировать именной батальон «Батыр»
В Татарстане продолжается формирование именного батальона «Батыр». Отдельный стрелковый именной батальон будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО.
Сначала бойцы «Батыра» пройдут боевое слаживание в Самарской области. Их обучат тактической медицине, стрелковому бою и многому другому. Бойцы будут проживать в комфортном солдатском общежитии.
Батальон формируется в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике.
Батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры, поэтому в первую очередь в качестве кандидатов рассматриваются ребята, у которых не было серьезных проблем с законом.
Бойцы «Батыра» получат единовременную выплату – до миллиона рублей. В зоне СВО им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие – от 210 тысяч рублей. Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.
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