В Татарстане продолжают формировать именной батальон «Батыр»

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается формирование именного батальона «Батыр». Отдельный стрелковый именной батальон будет заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО.

Сначала бойцы «Батыра» пройдут боевое слаживание в Самарской области. Их обучат тактической медицине, стрелковому бою и многому другому. Бойцы будут проживать в комфортном солдатском общежитии.

Батальон формируется в основном из татарстанцев, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу в республике.

Батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры, поэтому в первую очередь в качестве кандидатов рассматриваются ребята, у которых не было серьезных проблем с законом.

Фото: © Равиль Мукменов / «Татар-информ»

Бойцы «Батыра» получат единовременную выплату – до миллиона рублей. В зоне СВО им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие – от 210 тысяч рублей. Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.