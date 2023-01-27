В Татарстане продолжают дорожать овощи, а гречка и колбаса дешевеют

В Татарстане за неделю с 16 по 23 января снизились цены на гречку и колбасные изделия, однако выросла стоимость овощей. Соответствующие данные опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за указанное время подешевела гречка. Ее стоимость снизилась на 2,5% – до 71 рубля за килограмм. Полукопченая колбаса и сардельки за это время подешевели на 1,1% – до 493 и 372 рублей за килограмм соответственно.

Кроме того, до 202 рублей за килограмм подешевела сметана, до 928 рублей за килограмм – черный чай и до 91 рубля за килограмм яблоки и бананы.

Сильнее всего за неделю подорожали огурцы. Их стоимость выросла почти на 7% – до 203 рублей за килограмм. Помидоры за это время подорожали до 153 рублей за килограмм, лук – до 34 рублей, капуста – до 20,5, картофель и морковь – до 30, а свекла – до 31.