В Татарстане продолжается заявочная кампания на фестиваль «Театральное Приволжье»

До 1 декабря можно подать заявку на участие в творческом конкурсе детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Творческое соревнование между юными и молодыми актерами будут организованы в двух возрастных категориях: от шести до 17 лет и от 18 до 35 лет.

В программу фестиваля вошло несколько номинаций: лучший молодежный спектакль, лучший детский спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшее музыкальное оформление, лучшее художественное оформление, лучшие мужская и женская роли.

Победители получают целевые гранты на постановку нового театрального спектакля: за первое место — 250 тыс. рублей, за второе — 200 тыс. рублей, обладатели третьего места — 150 тыс. рублей.

Для участия необходимо снять на видео свой спектакль и подать заявку по e-mail: tatarstan.theatre.festival@mail.ru.