В Татарстане продолжается заявочная кампания «Молодежной экологической премии»

В Республике Татарстан начался прием заявок на республиканскую премию в сфере экологического волонтерства «Молодежная экологическая премия». Регистрация открылась 25 августа и продлится до 5 октября 2025 года.

Премия учреждена Региональной молодежной экологической общественной организацией «Будет чисто» РТ при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Она включает десять номинаций – пять индивидуальных и пять командных и присуждается за выдающиеся результаты в развитии экологической культуры и природоохранной деятельности в Республике Татарстан.

К участию приглашаются жители республики от 8 лет, а также экологические объединения. Заявку можно подать на сайте движения «Будет чисто» в разделе «Конкурсы» после регистрации на портале.

Конкурс пройдет в четыре этапа. После заявочной кампании состоится заочный отбор (6–17 октября), затем – конкурсные испытания (23 октября – 9 ноября), включающие самопрезентации, тестирование и написание эссе.

Итоги подведут в ноябре на торжественной церемонии в Казани, где победители получат дипломы и ценные призы.

Подробные условия участия опубликованы на сайте движения «Будет чисто» в разделе «Конкурсы».