В Татарстане продолжается рост цен на дизельное топливо

В Татарстане за период с 21 по 28 ноября выросли цены на дизельное топливо. Средняя стоимость одного литра «дизеля» увеличилась на 14 копеек — с 53,44 до 53,58 рубля. Это на 2,69 рубля дороже, чем в начале текущего года, следует из данных Татарстанстата.

При этом цены на бензин всех марок за неделю сохранились на прежнем уровне: литр АИ-92 стоит 45,95, литр АИ-95 — 49,4, а литр АИ-98 и выше — 60,77 рубля.

Стоит отметить, что стоимость литра бензина марок АИ-92 и АИ-95 по-прежнему ниже, чем в начале года: АИ-92 дешевле на 3 копейки за один литр, а АИ-95 — на 11 копеек.