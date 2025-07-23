В Татарстане продолжается ремонт дорог, мостов и коммунальных сетей

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Татарстане продолжается масштабная работа по капитальному ремонту дорог, мостов и коммунальных сетей в рамках народной программы партии «Единая Россия». Партийные активисты и руководители районов контролируют ход модернизации в Муслюмовском и Пестречинском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Муслюмовского отделения «Единой России», глава района Альберт Хузин провел инспекцию работ по укладке асфальта на улицах Хабибуллина и Зульфата в микрорайоне «Янарыш». Этот новый частный сектор преимущественно заселен молодыми семьями. В последние годы в Муслюмово активно прокладывают новые дороги, что стало возможным благодаря финансированию из республиканского и федерального бюджетов.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Альберт Хузин поделился воспоминаниями: «Когда в 2016 году я впервые приехал работать в Муслюмово, услышал жалобы местных жителей на пыль летом и трудности передвижения по щебеночным дорогам в дождь, особенно для детей. Тогда я понял, что микрорайон «Янарыш», где живет около 80% молодежи, требует срочного улучшения инфраструктуры. Вернувшись уже главой района, поставил задачу – заасфальтировать как можно больше улиц с гравийным покрытием, особенно в «Янарыше» и «Аэропорте», где проживают молодые семьи – наше будущее».

Общая стоимость проекта оценивается примерно в полмиллиарда рублей. «Я обсуждал этот вопрос с Раисом Татарстана и хочу выразить огромную благодарность Рустаму Нургалиевичу за поддержку. За четыре года мы уложили 35 км асфальта более чем на 20 улицах села. Сейчас работы ведутся на улицах Хабибуллина, 1, Хабибуллина, 2, Зульфата и объездной дороге микрорайона «Аэропорт», – отметил глава района в своем посте в соцсети «ВКонтакте».

Также продолжается ремонт первого километра дороги Муслюмово – Татарский Шуган, на стоянке у понтонного моста работы завершаются в ближайшие дни, а в августе начнется асфальтирование Третьей объездной дороги.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Капитальный ремонт завершен на участке автодороги Муслюмово – Старое Саитово протяженностью 1,9 км в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкция включала укладку асфальта, укрепление обочин и нанесение новой дорожной разметки.

Кроме того, в рамках той же программы обновлен участок автодороги Актаныш – Муслюмово длиной 2,95 км. Работы на участке с 5,8 по 8,7 км включали демонтаж старого покрытия, укрепление основания, укладку асфальта, оборудование обочин и нанесение разметки. Эта дорога связывает 19 населенных пунктов двух районов и обеспечивает выход на федеральную трассу М-7 «Волга». Обновленная инфраструктура повысит безопасность и комфорт участников движения – задачи, закрепленные в народной программе партии.

Особое внимание уделяется мосту через реку Ик в Муслюмово, который ведет на трассу Актаныш – Муслюмово. Мост временно закрыт, для пешеходов и велосипедистов установлен понтонный мост, а для автомобилей организованы объездные пути через соседние села и федеральную трассу М-7. Реконструкцию моста, финансируемая на сумму 440 млн рублей, планируется завершить к декабрю следующего года, с частичным открытием движения уже к концу текущего.

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

В Пестречинском районе секретарь местного отделения «Единой России» и глава района Раис Сулейманов проверил ход обновления коммунальной инфраструктуры. В селе Пестрецы идут работы по замене ветхих водопроводных труб на 15 улицах – заменят 7 850 метров трубопровода, уже проложено около 3 000 метров, установлено 15 колодцев, произведено 4 врезки и установлено 4 пожарных гидранта.

В селах Гильдеево и Первое Мая строятся новые водонапорные башни, запуск которых ожидается в сентябре. В селе Кощаково меняют ветхие линии водоотведения, в Ленино-Кокушкино капитально ремонтируют канализационно-насосную станцию, а в Пестрецах строят новую. Временные отключения водоснабжения во время подключения к новым системам происходят, однако жители относятся к этому с пониманием.

Программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры» была инициирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и стартовала в 2025 году.