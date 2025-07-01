В Татарстане продолжается прием заявок на участие в первой «Семейной зарнице». К участию приглашаются семьи из четырех человек — родители и дети в возрасте от 12 до 16 лет. Заявиться можно до 2 июля, обратившись в региональные отделения фонда «Защитники Отечества».

В июле семьи пройдут заочный этап, где им предстоит подготовить видеовизитки и продемонстрировать знания основ государственности и военной истории России. Победители на региональном уровне будут представлять Татарстан на всероссийском финале, который состоится в сентябре 2025 года.

В рамках финала отрядам предстоит пройти следующие испытания – состязание «Путь защитника», военно-тактическую игру и творческий конкурс. Подготовку отрядов будут проводить ветераны СВО, которых отберет фонд «Защитники Отечества».

«Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она подчеркнула, что «Семейная зарница» – это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Его ежегодное проведение одобрил Президент России Владимир Путин.