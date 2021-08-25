В Татарстане продолжается прием заявок на телефестиваль «Наше время — Безнең заман»

В Татарстане продолжается заявочная кампания на IX ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман». На этот раз мероприятие будет посвящено объявленному в республике Году родных языков и народного единства.

Организаторы напоминают, что «фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи». Он проводится при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (в составе команд — до 45 лет), которые не занимаются профессионально артистической деятельностью.

Татарстанские учреждения и предприятия, независимо от формы собственности, могут направить для участия в фестивале команду или отдельных исполнителей. Предусмотрены такие номинации, как «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы» и «Визитка-презентация предприятия» (визитку готовят только команды, прошедшие на суперфинал в Казани).

Фестиваль традиционно начнется с зональных этапов. Они пройдут 8–9 октября в Альметьевске, 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

Команды, которые успешно прошли зональные этапы, будут состязаться 12–13 ноября в суперфинале фестиваля. Он пройдет в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Гала-концерт в свою очередь будет организован 15 ноября в КРК «Пирамида». На нем объявят команду-победителя, которая станет обладателем Гран-при, и вручат традиционный переходящий Кубок Президента РТ, а также денежную премию в 500 тыс. рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

Заявки для участия принимаются до 25 сентября на официальном сайте фестиваля, отмечает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.