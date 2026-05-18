Общество 18 мая 2026 12:41

В Татарстане продолжается прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ

В Республике Татарстан продолжается прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ – один из ключевых проектов в сфере добровольчества, общественных инициатив и гражданской активности, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ. Премия объединяет волонтеров, представителей некоммерческого сектора, бизнеса и органов власти, поддерживающих социально значимые проекты.

Согласно сообщению, премия реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на поддержку общественно полезных инициатив и развитие культуры взаимопомощи. В прошлом году добровольцы со всей России подали на нее 52 383 заявки.

Жители Татарстана ежегодно становятся победителями и финалистами премии, представляя проекты в сфере добровольчества, патриотического воспитания, помощи семьям, экологии, инклюзии, сохранения исторической памяти и поддержки участников СВО.

«Сегодня добровольческое движение стало частью повседневной жизни Татарстана. Наши жители участвуют в гуманитарных миссиях, реализуют социальные проекты, помогают Familien, ветеранам, детям, поддерживают участников специальной военной операции. Премия #МЫВМЕСТЕ дает возможность рассказать о полезных инициативах и получить поддержку на федеральном уровне. Развитие добровольческого движения и его поддержка входит в задачи национального проекта "Молодежь и дети"», – отметил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

В 2026 году заявки принимаются в следующих категориях:

  • «Личность» – для волонтеров, наставников и лидеров общественных инициатив;
  • «НКО и проекты» – для некоммерческих организаций и социальных проектов;
  • «Компании» – для бизнеса, реализующего программы корпоративной социальной ответственности;
  • «Территория» – для муниципальных образований и региональных практик;
  • специальные номинации, посвященные добровольчеству, патриотическому воспитанию, помощи людям и развитию гражданских инициатив.

Финалисты смогут принять участие в годовой образовательной программе в разных точках страны, получить возможность путешествовать в рамках проекта «Больше, чем путешествие», продвижение в СМИ и другое.

«В прошлом году Республика Татарстан невероятно достойнейшим образом представила свои инициативы на международной премии #МЫВМЕСТЕ: проект "Тылсым (чудо)" АНО "Добрая Казань" стал победителем в номинации "Код милосердия", 26 инициатив от Республики Татарстан стали победителями регионального этапа Премии #МЫВМЕСТЕ, и в полуфинал прошли 14 проектов. И этот год не станет исключением: волонтеры со всего региона рассказывают о своих добрых инициативах, мы стараемся им в этом помочь, и надеемся, что теплота и отзывчивость татарстанцев в текущем году также будет отмечена на международной площадке», – отметил исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрат Мубаракшин.

Финалисты – представители НКО и бизнеса получат статус «Партнер национальных проектов» и бесплатное участие в ПМЭФ. Подать заявку могут добровольцы, авторы социальных проектов, представители НКО, образовательных организаций, бизнеса и муниципальных команд. Победители получат возможность масштабировать свои инициативы, пройти образовательные программы и получить поддержку партнеров.

Заявочная кампания проходит на официальной платформе премии #МЫВМЕСТЕ и продлится до 24 мая.

Участникам СВО и волонтерам в Бугульме вручили государственные награды

