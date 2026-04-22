В Татарстане продолжается прием заявок на конкурс «Моя родословная»

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу и Государственный архив РТ продолжают прием заявок на ежегодный конкурс генеалогических исследований «Моя родословная», сообщили организаторы. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Семья» и направлено на возрождение традиций составления родословных, укрепление семейных ценностей и патриотическое воспитание молодежи.

Согласно сообщению, конкурс призван сохранить и развить традиции составления родословных, содействовать патриотическому воспитанию детей и молодежи на основе изучения связи истории семьи с историей страны и родного края. Особое внимание уделяется укреплению связей между поколениями, сохранению традиций историко-родословных исследований, а также приобщению участников к работе с архивными материалами и краеведческой литературе.

Муниципальный этап конкурса проводится до 15 мая 2026 года. Жители Казани подают работы в Управление муниципального архива города, а жителям муниципальных районов РТ необходимо обращаться в архивные отделы администраций. Республиканский этап пройдет с 15 мая по 15 июня.

Победители в возрастных группах 1–4 (школьники и студенты до 18 лет) награждаются дипломами и памятными призами: за первое место – станция «Яндекс Макс», за второе – станция «Яндекс», за третье – универсальные наушники.

Победители в пятой возрастной группе (участники старше 18 лет) получат денежные премии: 50 тыс. рублей за первое место, 30 тыс. рублей – за второе, 20 тыс. рублей – за третье.

Также предусмотрены поощрительные призы в номинациях «Оригинальная родословная», «Богатая родословная», «Любовь к родному языку» и «У войны не женское лицо». Обладатели этих призов получат дипломы и кожаные папки «Моя родословная».

