В Татарстане продолжается прием заявок на фестиваль студенческих театров «Премьера»
Продолжается прием заявок на участие во II Открытом телевизионном фестивале студенческих и молодежных театров «Премьера». В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества.
Для подачи заявки необходимо отправить видеоверсию спектакля на электронную почту festival-premiera@yandex.ru.
Фестиваль реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» – это часть федерального проекта «Россия – страна возможностей», входящего в национальный проект «Молодежь и дети». Организатором выступает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.
Фестиваль проводится в двух форматах:
- Произвольный – участники самостоятельно выбирают литературно-драматургический материал и представляют спектакль в рамках конкурсной программы. Главная награда — Малое гран-при фестиваля;
- Обязательный – творческий коллектив подбирает материал, посвященный 80-летию Победы и Году Защитника Отечества. Победителю вручается Гран-при фестиваля.
Коллективам разрешено участвовать сразу в двух форматах. При этом длительность каждого спектакля не должна превышать 1 час 20 минут, и показываются они без антракта.
По словам руководителя проекта Дмитрия Туманова, в прошлом году было представлено 14 спектаклей, и публика высоко оценила уровень выступлений непрофессиональных актеров. Он отметил, что именно театр как вид искусства способствует воспитанию патриотических чувств у молодежи. В этом году, по мнению Туманова, интерес к проекту будет еще выше – и благодаря тематике, и в силу накопленного опыта.
Также Туманов добавил, что работа с образовательными учреждениями уже началась, некоторые коллективы консультируются с организаторами по содержанию и постановке. Как и в прошлом году, после окончания заявочной кампании профессиональные актеры театра «Созвездие-Йолдызлык» окажут содействие студентам в доработке спектаклей.
К участию в фестивале приглашаются студенческие и молодежные театры, театральные коллективы и творческие лаборатории образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, а также молодежных организаций Республики Татарстан. Главное условие – не менее 50% участников должны быть студентами.