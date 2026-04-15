В Татарстане продолжается прием работ на новый этап литературного конкурса «Герои рядом»

В Татарстане продолжается прием работ на новый этап литературного конкурса «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом», сообщил генеральный директор «Татарского книжного издательства» Рустем Галиуллин.

«На данный момент у нас очень насыщенный и творческий период – Татарское книжное издательство принимает работы на новый этап литературного конкурса "Геройлар янәшәдә" – "Герои рядом". Мы с интересом наблюдаем, как авторы присылают глубокие и искренние истории», – рассказал он.

По словам Галиуллина, интерес к произведениям о наших современниках, о настоящих героях остается высоким, а книги победителей предыдущего конкурса практически полностью распроданы.

«Это подтверждает: сегодня особенно ценятся искренние, жизненные и невыдуманные произведения», – отметил он.

Также он сообщил о расширении конкурса за счет новой номинации «Роман», которая позволяет авторам подавать более масштабные произведения.

«По многочисленным просьбам мы решили сделать конкурс еще масштабнее и добавили новую номинацию – "Роман". Теперь можно присылать не только рассказы, повести или стихотворения, но и большие произведения, где можно развернуть настоящую панораму событий и характеров. Это шанс для тех, кто давно мечтал попробовать себя в крупной прозе», – добавил он.

Галиуллин подчеркнул, что победители конкурса получат не только денежные призы, но и возможность издания своих произведений.

«Татарское книжное издательство берет на себя издание книг победителей и это помимо предусмотренных денежных призов каждому победителю. То есть ваша история может стать настоящей книгой, которую увидят читатели по всей России. Это не просто диплом или приз – это возможность стать частью большой литературы и войти в историю современного книгоиздания», – отметил он.

«Если у вас уже готовая рукопись или даже наброски – присылайте! Мы ждем ваши работы и уверены: среди них обязательно найдутся те, которые захочется перечитывать снова и снова», – заключил Галиуллин.