В Татарстане продолжается онлайн-марафон #Меняю мир вокруг себя

Татарстанцы активно подключились к участию в онлайн-марафоне #МеняюМирВокругСебя. Своими благими полезными делами поделились на страницах в соцсетях уже более 200 татарстанцев. Среди них – представители самых разных возрастов и профессий. Участники марафона рассказывают и показывают, как они оказывают благотворительную помощь, облагораживают свой двор, учат детей, создают женские украшения и талисманы, участвуют в экологических акциях, волонтерском движении и так далее, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Однако марафон продолжается и любой желающий еще может поучаствовать в акции. Для этого до 20 сентября 2024-го нужно снять и выложить готовый видеоролик в своей страничке ВКонтакте с хэштегами #МеняюМирВокругСебя #молпарламентрт. Итоги конкурса подведут уже в конце этого месяца.

Часть победителей выберут организаторы, а остальных с помощью голосования в группе Молодежного парламента РТ ВКонтакте.

Призы также можно получить в спецноминации «История о моем добром деле». Для этого надо написать заметку о своем добром поступке, снабдить ее подходящим фото, добавить хэштеги и выложить у себя в ВК.

Победителей ждут смартфоны, умные часы, игровая приставка, а также подарки от партнеров.

Отмечается, что профиль ВК должен быть открытым во время марафона, а также участнику нужно подписаться на страницу Молодежного парламента РТ ВКонтакте и телеграм-канал.

Напомним, что организаторы марафона - Молодежный парламент при Госсовете РТ при поддержке Минмолодежи Татарстана.

фото: Минмолодежи РТ