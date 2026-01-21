В Татарстане продолжается обучение тренеров-преподавателей спортивных школ

В Республике Татарстан продолжается системная работа по повышению квалификации тренерского состава в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

С 14 по 16 января на базе Универсального спортивного комплекса «Ак Барс» проходит специальный обучающий курс для четвёртой группы тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ.

Организаторами программы выступили Федерация хоккея Республики Татарстан. Обучение проходят 21 специалист из разных уголков республики, что свидетельствует о масштабности проекта.

Ключевой темой интенсива стали «Психологические особенности взаимодействия тренера со спортсменами различных возрастов». В современном спорте высоких достижений техническая подготовка неразрывно связана с психологическим состоянием спортсмена. Новая программа призвана дать тренерам инструменты для построения эффективной коммуникации, мотивации юных хоккеистов и управления командной динамикой.

Данный проект напрямую способствует реализации стратегических целей госпрограммы «Спорт России» по развитию детско-юношеского спорта и повышению качества подготовки тренерских кадров. Усиление психолого-педагогической компетенции наставников позволит не только растить техничных спортсменов, но и воспитывать гармонично развитых, устойчивых к стрессу спортсменов, способных показывать высокие результаты.