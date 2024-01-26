В Татарстане продолжается круглосуточная расчистка от снега участка М12 от Канаша до Шали

Продолжается круглосуточная работа по расчистке участка 684 – 836 км трассы М12 «Восток» от Канаша до Шали от снежных и ледяных сугробов. С начала обильного снегопада дорожники убрали здесь более 2 млн куб. метров снега, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

«Более 120 человек трудятся на площадке в ночную и дневную смены. В ликвидации последствий от снегопада задействовано свыше 70 единиц техники. Основная работа дорожников связана с устранением ледяных валов», – рассказали в пресс-службе.

С шести утра 17 января оплата на участке автодороги от Канаша до Шали не взимается до полной ликвидации последствий снегопада.

«В настоящее время идет процесс обнуления оплат за маршрут на этом участке для всех водителей, которые проезжали по нему с 6.00 17 января. Если пользователь уже успел оплатить маршрут, средства за участок от Канаша до Шали будут возвращены», – отметили в госкомпании.

При этом на участках М12 от Москвы до Канаша действуют утвержденные тарифы.