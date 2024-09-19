В Татарстане продолжается конкурс СМИ на лучшее освещение темы антитеррора

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе на лучшее освещение антитеррористической тематики в СМИ Татарстана. Оно продлится до 15 октября. Организует мероприятие Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях:

«За активное освещение в средствах массовой информации антитеррористической тематики» (первое место — 35 тыс. рублей),

«За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» (первое место — 35 тыс. рублей, второе место — 25 тыс. рублей),

«Лучшее интервью в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» (первое место — 35 тыс. рублей, второе место — 25 тыс. рублей).

При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:

содержание, отражающее тематику конкурса, аналитическая составляющая (от 0 до 5 баллов),

профессиональный уровень публикаций, телесюжетов и радиосюжетов — доступность восприятия, применение выразительных приемов) ( от 0 до 5 баллов),

воспитательная и общественная ценность публикаций, телесюжетов и радиосюжетов для населения Республики Татарстан (от 0 до 5 баллов),

оригинальность концепции, сценария и подхода к освещению обозначенной тематики (от 0 до 5 баллов).

По каждой конкурсной работе высчитывается сумма баллов по итогам оценок всех членов конкурсной комиссии.

Заявки можно предоставлять по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, каб. 608, с нарочным или посредством почтовых услуг, с пометкой «Конкурс на лучшее освещение антитеррористической тематики в средствах массовой информации Республики Татарстан».