В Татарстане продолжает работу онлайн-сервис «Мой депутат»

В Татарстане продолжает работать онлайн-сервис «Мой депутат», который запустила партия «Единая Россия». С его помощью татарстанцы могут решить насущные проблемы, выразить свои пожелания, внести предложения и дать наказы региональным парламентариям, сообщает пресс-служба партии.

В пятницу, 16 августа, в приемной проекта работала председатель Комитета Госсовета РТ по соцполитике Светлана Захарова. В работу она взяла сразу несколько обращений от татарстанцев.

Жительница Набережных Челнов пожаловалась на работу управляющей компании, которая не реагирует на заявления о ненормированной температуре в квартирах их дома. Жильцы страдают от холода, особенно в зимнее время, и, чтобы поддерживать приемлемую температуру, жителям приходится применять электроприборы. На фасаде дома, как говорит женщина, уже есть трещины, нужно обследовать дом и квартиры, а по результатам осуществить ремонт и решить проблемы.

47-летняя жительница Азнакаево, инвалид первой группы, столкнулась с трудностями, начав оформлять положенную субсидию на покупку жилья. По ее словам, субсидию ей предоставили не в полном размере – выплату уменьшили существенно, разделив договор с ее сыном. Парламентарий в ответ пообещала разобраться в проблеме и обратиться в соответствующие органы.

Житель села Старое Дрожжаное также имеет статус инвалида. 2 группу он получил из-за полученных производственных травм. Пострадавший судится с работодателем, так как истец не согласен со степенью тяжести этих травм. Необходимо заключение экспертов.

Пациенты Центральной районной больницы Елабуги просят решить проблему с неработающим в поликлинике томографом. В больнице пациентам сказали, что отремонтировать оборудования будет дорого, и у ЦРБ таких денег нет. В итоге один из пациентов обратилась за помощью в сервис «Мой депутат», и ему предложили пока обследоваться в другом удобном для него городе, например в Казани.

Сейчас все эти обращения уже находятся в работе у Светланы Захаровой.

«Отрадно, что граждане очень доброжелательно относятся к нашим звонкам, видят результаты нашей работы. Она ведется постоянно, работа не связана с предвыборной кампанией. Есть Штаб общественной поддержки, Региональная общественная приемная, мы ежемесячно проводим горячие линии на определенные темы. Все вопросы – на контроле. Есть вопросы, которые требуют незамедлительного решения. Например, сегодняшнее обращение по теме ЖКХ. Так как мы вступаем уже в осенне-зимний период, проблему надо решать в ближайшее время. Есть вопросы, которые касаются дорог, ремонта, строительства. Эти проблемы решаются не так быстро. Мы включаем их в план при рассмотрении бюджета, работаем с районами», — сказала депутат.

С помощью сервиса каждый может оставить пожелание или предложение депутатам и партии. Самые значимые инициативы, полученные через систему «Мой депутат», войдут в народную программу. Депутаты партии «Единая Россия» организуют ежедневное дежурство в приемной проекта «Мой депутат» и будут звонить татарстанцам, оставившим обращения, по телефону. Заявки планируют обрабатывать ежедневно: парламентарии напрямую обсудят с жителями реализацию их пожеланий и поиск путей решения их проблем.

Напомним, «Мой депутат» — онлайн-платформа, работающая с 2019 года. Чтобы задать свой вопрос, гражданину необходимо воспользоваться сайтом kandidat.tatar или позвонить по телефону: 8 800 222 17 08 с 10:00 до 19:00 в будние дни. Жители могут изложить свою проблему или наказ в самых разных сферах: образование, медицина, ЖКХ, культура и т.д.