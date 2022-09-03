В Татарстане продолжает дешеветь «борщевой набор»

За неделю с 22 по 29 августа в Татарстане подешевел ряд продуктов из так называемого «борщевого набора». Данные об этом приводит Татарстанстат.

Больше всего за указанный период подешевели картофель, морковь и капуста. Так, стоимость одного килограмма картофеля снизилась на 9% — с 33 до 30 рублей. Цена одного килограмма капусты и моркови снизилась на 10% — до 19 и 35 рублей за килограмм соответственно.

Свекла за это время подешевела с 34 до 31 рубля за один килограмм, а стоимость репчатого лука снизилась с 43 до 40 рублей за килограмм. Кроме того, на 12% подешевели помидоры — с 78 до 68 рублей за килограмм, а яблоки и бананы упали в цене на 5% и теперь стоят 103 и 84 рубля за килограмм соответственно.

При этом больше всего за указанную неделю подорожал десяток куриных яиц — до 60 рублей. Также наблюдается рост цен на говядину — до 486 рублей за килограмм и на сахар — до 70 рублей за килограмм.