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Ру Тат
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Экономика
1 ноября 2022  14:09
Алексей Угаров

В Татарстане продлят срок микрозаймов для бизнесменов, призванных по мобилизации

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Срок микрозаймов для представителей малого и среднего бизнеса, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, будет продлен на время их службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ.     

«По вопросу микрозаймов. В случае призыва заемщика на военную службу по мобилизации или по контракту, максимальный срок представления микрозайма для таких заемщиков может быть увеличен на срок прохождения военной службы по мобилизации или по контракту», – сказал Шагиахметов.

Он пояснил, что новшество касается микрозаймов, действующих на дату призыва заемщика на военную службу по мобилизации и микрозаймов, действующих на дату подписания заемщиком контракта о прохождении военной службы.

«Этот механизм распространяется на микрозаймы, представленные Фондом поддержки предпринимательства нашей республики», – уточнил министр.

#мобилизация #микрозаймы #предприниматели
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