В Татарстане продлят меры соцподдержки для участников СВО

В Татарстане продлят до 31 декабря 2026 года меры соцподдержки для участников специальной военной операции и их семей вне зависимости от наличия у них налоговой задолженности. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«С 2024 года, согласно республиканскому законодательству, меры соцподдержки лицам, принимающим участие в СВО, их супругам, родителям и несовершеннолетним детям предоставляются независимо от наличия у них налоговой задолженности», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Законопроект разработан для поддержки лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей, подчеркнула она.