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Экономика 6 декабря 2023 06:00

В Татарстане продлят меры повышения цифровой зрелости промпредприятий

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В Татарстане продлят меры для повышения уровня цифровой зрелости промышленных предприятий. Реализуемые в 2021-2022 годах, они продолжатся в 2024-м. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Минпромторгом Татарстана.

Документом также предусмотрены новые меры:
— предусмотреть переход предприятий — участников программы на оборудование и программное обеспечение отечественного производства;
— обеспечение заполнения цифровых паспортов предприятий в госинформсистеме промышленности;
— использование государственной информационной системы промышленности для реализации промышленного потенциала промышленных предприятий.

#цифровизация #предприятия
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