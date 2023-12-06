В Татарстане продлят меры повышения цифровой зрелости промпредприятий

В Татарстане продлят меры для повышения уровня цифровой зрелости промышленных предприятий. Реализуемые в 2021-2022 годах, они продолжатся в 2024-м. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Минпромторгом Татарстана.

Документом также предусмотрены новые меры:

— предусмотреть переход предприятий — участников программы на оборудование и программное обеспечение отечественного производства;

— обеспечение заполнения цифровых паспортов предприятий в госинформсистеме промышленности;

— использование государственной информационной системы промышленности для реализации промышленного потенциала промышленных предприятий.