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Общество 22 июля 2026 12:08

В Татарстане продлят льготы для многодетных семей с детьми-инвалидами до 23 лет

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В Татарстане многодетные семьи будут получать меры соцподдержки до достижения старшим ребенком-инвалидом возраста 23 лет независимо от факта его обучения в образовательной организации. Соответствующий законопроект приняли сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ.

«Семьям, имеющим трех детей и более, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации предоставляются меры социальной поддержки», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

При этом она отметила, что из-за состояния здоровья дети-инвалиды, достигшие 18 лет, зачастую не могут обучаться по очной форме и независимо от возраста продолжают находиться на попечении родителей.

В многодетных семьях детей от трех до шести лет безвозмездно обеспечивают лекарствами. Такие семьи получают субсидии в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а проживающие в домах без центрального отопления – от стоимости топлива.

Кроме того, положена ежемесячная субсидия одному из родителей на проезд учащихся до окончания ими обучения, но не более чем до возраста 23 лет. В этом году она составляет 400 рублей.

#льготы #многодетные семьи
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