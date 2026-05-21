В Татарстане продлили прием заявок на летний сезон «Курше Фест»

Прием заявок на летний сезон фестиваля добрососедства «Курше Фест» в Татарстане продлили. Об этом журналистам на пресс-подходе сообщил руководитель департамента событийных программ Института развития городов Татарстана Данил Данилов.

По его словам, подать заявку теперь можно до 31 мая включительно. Изначально прием планировали завершить 24 мая, однако организаторы решили продлить кампанию из-за высокой активности жителей республики.

«Мы видим большую популярность среди заявителей. Заявки поступают буквально каждый час, поэтому решили дать возможность большему числу людей реализовать свои идеи», – отметил Данилов.

Фестиваль «Курше Фест» поддерживает локальные инициативы жителей: дворовые концерты, спортивные турниры, мастер-классы, семейные праздники и другие общественные мероприятия.

Интерес к проекту заметно вырос. Если в прошлом летнем сезоне организаторы получили около 600 заявок, то зимой их количество превысило 1,5 тысячи. В новом сезоне, по словам Данилова, поток продолжает быстро расти – сейчас поступает до 30 заявок в час.

Отбор проектов проходит в закрытом формате. Каждую инициативу оценивают минимум два независимых эксперта, анализируя потенциал заявителя и значимость идеи. Если разница в оценках превышает 20 баллов, подключается третий эксперт, который принимает финальное решение.

Победители смогут получить финансовую поддержку на проведение мероприятий: физические лица – до 300 тысяч рублей, юридические лица – до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в летнем сезоне события должны быть распределены по трем временным этапам: с 25 июня по 16 июля; с 17 июля по 6 августа; с 7 августа по 13 сентября.

Наибольшую активность в этом сезоне проявляют жители Набережных Челнов и районов Закамской агломерации. При этом фестиваль охватывает как города, так и сельские поселения Татарстана.

Итоги конкурсного отбора организаторы планируют объявить 8 июня.

Ранее заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в летнем сезоне фестиваля появится новый тематический трек «Мирас», посвященный сохранению культурного наследия и развитию добрососедских инициатив.