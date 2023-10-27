В Татарстане продлили прием заявок на конкурс «Инженер года»

В Татарстане прием заявок на IV республиканский конкурс «Инженер года» продлен до 7 ноября текущего года. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин на заседании организационного комитета мероприятия, прошедшем 26 октября в ведомстве, сообщает пресс-служба министерства.

Конкурс стартовал 19 сентября. Предполагается, что он внесет значительный вклад в развитие положительного позиционирования и популяризации инженерных и рабочих профессий. Также он должен помочь в обеспечении квалифицированным промышленно-производственным и инженерно-техническим персоналом ключевых предприятий базовых отраслей экономики региона.

Конкурсанты разделены на три категории. В первой из них, «Будущие инженеры», состязаются обучающиеся в организациях высшего образования по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Во второй, «Молодость, успех, перспектива», есть место для работников предприятий, имеющих высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, и работников, аспирантов вузов, занимающихся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно.

Третья, «Опыт, достижения, компетентность», нацелена на сотрудников предприятий, имеющих высшее образование, должностные обязанности которых связаны с инженерной деятельностью, либо работников вузов, занимающихся инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.

За три года существования конкурса в нем приняли участие 816 человек (в 2019 году — 258 участников, в 2021 и 2022 годах — по 279). Подать заявку и ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте ИНЖЕНЕРГОДАРТ.РФ.